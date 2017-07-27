В Мценске мужчине дали почти 6 лет тюрьмы за побег из больницы

На тот момент он уже был осужден.

Мценский райсуд признал виновным в побеге заключенного, который сбежал из местной больницы, сообщили в прокуратуре Орловской области.

Преступление произошло еще 29 июля 2015 года. Осужденный отбывал четырехлетнее наказание за кражи в колонии-поселении. В один момент здоровье подвело его, и мужчину положили в Мценскую ЦРБ. Он не смог справиться с соблазном освободиться пораньше и сбежал.

Впрочем, правосудие всё равно его настигло. Суд приговорил преступника к 5 годам и 10 месяцам лишения свободы. Их он проведет уже не в колонии-поселении, а в колонии строгого режима.