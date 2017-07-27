В Орле осудили владельца подпольного казино

Делец организовал незаконные азартные игры при помощи Интернета.

Как сообщили в Заводском районном суде, рассмотрено дело о незаконных организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования и Интернета. На скамье подсудимых оказался местный житель, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности.

Было установлено, что в ноябре прошлого года он арендовал в Орле помещение и разместил там игровые автоматы. Подобное в нашей стране запрещено, за исключением специальных игорных зон. Преступная деятельность была пресечена сотрудниками полиции. В январе 2017 года подпольное казино было ликвидировано, а его владельца задержали.

Подсудимый согласился с предъявленным обвинением, в связи с чем дело было рассмотрено в особом порядке. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 200 часов обязательных работ.