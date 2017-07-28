Пенсионный фонд

Мэрия Орла пустит с молотка потенциальную автостоянку

28.07.2017 Новости

Торги по продаже муниципальной земли пройдут 14 августа.

Извещение о проведении открытого аукциона по продаже земельного участка издало управление муниципального имущества и землепользования. Расположен он на улице Ростовской в районе дома 26. Участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.

Его площадь составляет 266 квадратных метров. Разрешенное использование: гостевая стоянка индивидуального легкового автотранспорта. Торги пройдут 14 августа в рамках программы приватизации муниципального имущества. Начальная цена составит 748 000 рублей. Она была установлена на основании оценки, которую провел независимый эксперт.


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