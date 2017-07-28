Под Орлом запретили рекламу столичных «жриц любви»

Болховский суд вынес решение об ограничении доступа к сомнительным сайтам.

Суд Болховского района удовлетворил заявление местного прокурора, поданное в защиту интересов неопределенного круга лиц. В ходе планового мониторинга в Интернете были обнаружены несколько сайтов, «содержащие пропаганду проституции». Доступ к ним не ограничен. Кстати, сомнительные сайты предлагают услуги «жриц любви» в Москве и Омске.

Однако Интернет не знает границ, и Болховский суд иск удовлетворил. Он признал содержание сайтов информацией, запрещенной к распространению в РФ — поскольку за организацию занятия проституцией предусмотрена уголовная ответственность, а за занятие проституцией – административная.

«Таким образом, указанные сайты нарушают запреты, установленные федеральным законодательством, и уже в силу этого представляют реальную угрозу общественной нравственности, в том числе здоровью детей (как пользователей сети «Интернет») от факторов, негативно влияющих на физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие», — говорится в решении суда. Сайты внесут в реестр запрещенных ресурсов.