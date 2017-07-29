Орловцев предупредили о появлении необычных мошенников

Неизвестные злоумышленники начали выдавать себя за членов профсоюзов.

Как сообщается на сайте Федерации профсоюзов Орловской области, тревогу забили ветераны и действующие члены профессиональных союзов. Они рассказали о поступающим им телефонных звонках. Неизвестные предлагают высокие премиальные выплаты от профсоюзов. Однако чтобы их получить, надо предварительно перевести 1 процент от предложенной суммы на некий счет.

«При этом аферисты представляются работниками Всероссийской организации профсоюзов, ФНПР и делают ссылки на СНИЛС человека и другие персональные данные, — отмечается в сообщении. — Департамент общественных связей ФНПР уполномочен заявить, что данные предложения не имеют никакого отношения к профсоюзам, являются мошенническими действиями, подпадающими под соответствующую статью Уголовного кодекса РФ».

Профсоюзы призывают всех к бдительности. По их мнению, подобные звонки могут иметь не только криминальную составляющую. Не исключена попытка дискредитации профсоюзного движения. «Убедительно просим не поддаваться на подобные провокации и в случае поступления аналогичных предложений от аферистов незамедлительно информировать правоохранительные и профсоюзные органы», — отмечено в тексте.