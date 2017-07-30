Мэр Орла засудил «Дорожную службу»

Госпредприятие обязали выплатить неустойку за нарушение сроков ремонта.

Арбитражный суд Орловской области удовлетворил исковое заявление муниципального образования «Город Орел» в лице мэра к государственному унитарному предприятию «Дорожная служба». В качестве третьего лица выступило муниципальное казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством г. Орла».

Спор шел о неустойке за нарушение сроков выполнения подрядных работ. Как следует из материалов дела, в 2015 году МКУ «УКХ» и ГУП «Дорожная служба» заключили муниципальный контракт стоимостью чуть более 32 миллионов рублей. Подрядчик обязался «выполнить работы по ремонту путепровода через железнодорожные пути на улице 1-й Курской».

За нарушение сроков окончания работ заказчик начислил подрядчику пеню в сумме 3,38 миллиона рублей. Однако суд установил, что вина была обоюдной. Дело в том, что требовалось заменить трамвайные рельсы. Согласование замены было произведено по истечении сроков окончания работ.

Учитывая обоюдную вину сторон контракта, суд пришел к выводу о наличии оснований для уменьшения неустойки на 50 процентов от заявленной в иске суммы. Требования были удовлетворены частично. С ГУП «Дорожная служба» взыскана неустойка в сумме 1,6 миллиона рублей.