Стало известно, сколько зарабатывают орловские осужденные

В Орловской области зарплата осужденных выросла на четверть.

В управлении ФСИН по Орловской области подвели итоги производственно-хозяйственной деятельности за первое полугодие. Сообщается, что общий объем производства превысил план на 32 процента и составил 107,1 млн рублей. Чистая прибыль за тот же период — 12,4 миллиона.

— Среднедневная заработная плата осужденных за один отработанный человеко-день увеличилась по сравнению с 2016 годом на 26,4 процента и составила 296,5 рубля, — сообщает пресс-служба УФСИН. — В первую очередь трудоустраиваются осужденные, имеющие иски. Удельный вес численности осужденных, погашающих задолженность по исполнительным листам, в общей численности исковиков составляет 88 процентов, или 998 человек.

Удельный вес осужденных, занятых на оплачиваемых работах, в общей численности лиц, подлежащих обязательному привлечению к труду, составил 78,8 процента. Это на 14,5 процента больше, чем год назад, отметили в ведомстве.