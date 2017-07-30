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В Орле в подморе пчел обнаружен лямбда-цигалотрин

30.07.2017 Новости

Эксперты обнаружили опасный пестицид в пробе от мертвых пчел.

Как сообщает пресс-служба Орловского референтного центра Россельхознадзора, специалисты отдела токсикологии, биохимии и радиологии в результате проведенных исследований обнаружили в пробе подмора пчел пестицид, известный как лямбда-цигалотрин.

— Это пиретроидный инсектицид, эффективный против широкого спектра вредителей, — пояснили в учреждении. — Токсичен для пчел и других полезных насекомых. При несоблюдении условий применения приносит значительный ущерб пчеловодству и резко сокращает численность диких насекомых-опылителей.

Первое и основное направление профилактики отравлений пчел пестицидами — неукоснительное соблюдение требований инструкций по использованию пестицидов в сельском хозяйстве, отметили в Референтном центре. Кстати, отравление пчел влечет ответственность вплоть до уголовной. Кроме того, владелец может отсудить стоимость погибших пчел у аграриев, обработавших пестицидами полями без предварительного предупреждения.

Добавим, что пчелиный подмор (по сути это просто мертвые пчелы) используется в народной медицине. Считается, что именно в нем сосредоточены все полезные свойства апитерапии. Однако наличие пестицидов делает его опасным для здоровья.


С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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