Пенсионный фонд

Под Орлом водителей пищекомбината оставили без медосмотров

31.07.2017 Новости

Нарушения были выявлены в ходе внеплановой выездной проверки в Хомутово.

Как сообщает Государственная инспекция труда по Орловской области, внеплановая выездная проверка прошла в ООО «Новодеревеньковский пищекомбинат». В результате были выявлены нарушения трудового законодательства.

В частности, не предприятии не был утвержден график отпусков для работников на 2017 год, сотрудникам не выдавалась спецодежда. Кроме того, в 2016 и 201г7 годах не проводились предрейсовые медицинские осмотры водителей, хотя этого требует не только федеральный закон, но и приказ Минздрава.

— В ходе проведения внеплановой проверки также было выявлено, что работников не ознакомили с вновь утвержденными правилами внутреннего распорядка, — сообщили в инспекции. — По результатам проверки за нарушения трудового законодательства должностное лицо привлечено к административной ответственности.


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