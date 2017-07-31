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В Орле заметили облака асператус

31.07.2017 Новости

Необычный природный феномен попал на фото и видео.

Днем 29 июля над Орлом зависли необычные темные облака, которые жители города сразу принялись снимать на камеры и выкладывать в соцсети — зрелище выглядело весьма зловеще. Сквозь густые темные облака пробивались лучи солнца. «Страшно красиво» — сходились пользователи в оценке увиденного.

 

Природное явление, замеченное в Орле, очень похожи на так называемые «облака асператус» (Undulatus asperatus — «волнисто-бугристый» в переводе с латинского — прим. ред.). Впервые они были замечены в Великобритании в середине XX века. За прошедшие годы они также были замечены в США, Норвегии, Новой Зеландии. Впрочем, несмотря на устрашающий вид, появление облаков асператус редко несет за собой ураган или даже ливень.

Справочно

Формируются облака из большого скопления жидкости в парообразном состоянии, за счет чего достигается такая густота, через которую не разглядеть неба. Солнечные лучи, если они просвечивают через асператус, лишь добавляют им устрашающего вида. Тем не менее, даже при наличии большого скопления жидкости дождя и, тем более, бури после них не происходит. Спустя небольшой интервал времени они просто рассеиваются.

Единственный прецедент случился в 2015 году в Хабаровске, когда появление густых облаков спровоцировало мощный грозовой ливень, напоминающий тропические дожди. В остальном облака асператус сопровождаются полным штилем с нагнетающей тишиной.

Несмотря на то, что явление происходит все чаще и чаще, ученые до сих пор не могут понять, какие именно условия провоцируют этот тип облаков, чтобы выделить его в отдельную составляющую метеорологического атласа. Возможно, не только особенности природы, но и состояние экологии являются предпосылками для появления этого необычного зрелища, но наблюдать за ним – одно удовольствие. (miroworld.ru)


С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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