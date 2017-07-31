В Орле заметили облака асператус

Необычный природный феномен попал на фото и видео.

Днем 29 июля над Орлом зависли необычные темные облака, которые жители города сразу принялись снимать на камеры и выкладывать в соцсети — зрелище выглядело весьма зловеще. Сквозь густые темные облака пробивались лучи солнца. «Страшно красиво» — сходились пользователи в оценке увиденного.

Природное явление, замеченное в Орле, очень похожи на так называемые «облака асператус» (Undulatus asperatus — «волнисто-бугристый» в переводе с латинского — прим. ред.). Впервые они были замечены в Великобритании в середине XX века. За прошедшие годы они также были замечены в США, Норвегии, Новой Зеландии. Впрочем, несмотря на устрашающий вид, появление облаков асператус редко несет за собой ураган или даже ливень.