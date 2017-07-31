В Орле жители пострадают из-за долгов УК перед энергетиками

«Орловский энергосбыт» пообещал отключить лифты и свет в подъездах четырех домов.

Как сообщили в компании «Орловский энергосбыт», на 1 июля 2017 года задолженность управляющих компаний Орловской области за электроэнергию достигла 189,5 миллионов рублей. За полгода она выросла на 38,5 миллионов рублей. Энергетики связывают это с тем, что управляющие компании сами начали выставлять счета и собирать деньги за свет с населения. Зачастую средства не доходят до «Орловского энергосбыта».

Ситуация с ООО «УК Советского района» рискует обернуться коллапсом для жителей. Обслуживающая организация должна 7,2 миллиона рублей. Энергетики потребовали с 7 августа отключить электроэнергию в подъездах, лифтах и подвалах четырех домов по улице Игнатова — №25, №29, №29а и №31.

— При этом управляющая компания обязана принять меры по обеспечению бесперебойного энергоснабжения в квартирах жителей. Если управляющая компания проигнорирует уведомление и самостоятельно не введёт ограничение, выездная комиссия из сотрудников ООО «Орловский энергосбыт» составит акт, который будет передан в Ростехнадзор для привлечения УК к административной ответственности и наложению штрафа (от 100 до 200 тысяч рублей). А 9 августа ограничение проведут уже энергетики. Отзыв уведомления возможен лишь в случае полного погашения задолженности управляющей компанией, — пригрозили в «Орловском энергосбыте».