80-летие Орловской области отпразднуют в «Гринне»

Поручение дал губернатор региона Вадим Потомский.

Как сообщили в администрации Орловской области, 1 августа состоялось заседание оргкомитета по подготовке и проведению празднования 80-летия образования региона. Провел его губернатор Вадим Потомский.

Он поручил провести основное мероприятие — торжественное собрание и праздничный концерт — 27 сентября в ТМК «Гринн». Кроме того, празднования пройдут в каждом районе. Отличившихся жителей отметят юбилейными знаками. В ближайшее время будет утвержден окончательный план мероприятий.