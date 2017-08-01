80-летие Орловской области отпразднуют в «Гринне»

Поручение дал губернатор региона Вадим Потомский.
Как сообщили в администрации Орловской области, 1 августа состоялось заседание оргкомитета по подготовке и проведению празднования 80-летия образования региона. Провел его губернатор Вадим Потомский.
Он поручил провести основное мероприятие — торжественное собрание и праздничный концерт — 27 сентября в ТМК «Гринн». Кроме того, празднования пройдут в каждом районе. Отличившихся жителей отметят юбилейными знаками. В ближайшее время будет утвержден окончательный план мероприятий.
Справочно
Орловская область образована постановлением ЦИК СССР от 27 сентября 1937 года путём выделения районов (уездов) бывшей Орловской губернии из состава приписанных к Курской, Западной и Воронежской областей. На современном этапе Орловская область включает в себя 267 муниципальных образований, из которых 223 сельских поселений, 17 городских поселений, 24 муниципальных района, 3 городских округа. Численность населения — около 759 тыс. человек.