Пенсионный фонд

80-летие Орловской области отпразднуют в «Гринне»

01.08.2017 Новости

Поручение дал губернатор региона Вадим Потомский.

Как сообщили в администрации Орловской области, 1 августа состоялось заседание оргкомитета по подготовке и проведению празднования 80-летия образования региона. Провел его губернатор Вадим Потомский.

Он поручил провести основное мероприятие — торжественное собрание и праздничный концерт — 27 сентября в ТМК «Гринн». Кроме того, празднования пройдут в каждом районе. Отличившихся жителей отметят юбилейными знаками. В ближайшее время будет утвержден окончательный план мероприятий.

Справочно

Орловская область образована постановлением ЦИК СССР от 27 сентября 1937 года путём выделения районов (уездов) бывшей Орловской губернии из состава приписанных к Курской, Западной и Воронежской областей. На современном этапе Орловская область включает в себя 267 муниципальных образований, из которых 223 сельских поселений, 17 городских поселений, 24 муниципальных района, 3 городских округа. Численность населения — около 759 тыс. человек.


С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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