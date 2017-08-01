Ливенский выпускник завоевал медаль в Рио-де-Жанейро

Наш земляк отличился на международной олимпиаде по математике.

Как сообщили в администрации города Ливны, выпускник ливенской школы №2 Вадим Ретинский был включен в состав команды, которая представила Россию на 58-й Международной математической олимпиаде. Она прошла в бразильском Рио-де-Жанейро. Россияне завоевали там одну золотую, три серебряных и две бронзовых награды. Одна из медалей за третье место была завоевана Вадимом Ретинским.

— В прошлом году Вадим закончил 9-й класс школы № 2 города Ливны, — сообщили в мэрии. — Сегодня он обучается в специализированном учебно-научном центре школе-интернате имени Колмогорова Московского государственного университета.

Международная математическая олимпиада считается чемпионатом мира по математике среди старшеклассников. Она проводится с 1959 года. Участникам предлагается решить шесть задач — по три в день, которые выбираются из геометрии, теории чисел, алгебры и комбинаторики.