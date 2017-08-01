В Орле на полицейского возбудили дело за преступление «для галочки»

Страж порядка подозревается в превышении должностных полномочий.

СК возбудил уголовное дело в отношении начальника отделения №3 отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Орлу Павла Кленышева. Он подозревается в превышении должностных полномочий, сообщили в ведомстве.

По версии следствия, в октябре 2016 года Кленышев «придумал» преступление, якобы совершенное продавщицей. Согласно протоколу, который написал полицейский, она продала несовершеннолетней бутылку водки и пачку сигарет. Позже продавщицу оштрафовали — как выяснилось после разбирательств, незаконно. Всё это Кленышев сделал ради увеличения количественных показателей в работе.

— В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, — сообщили в СК.