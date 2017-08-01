В Орле памятник Дзержинскому вернули на место

Фигура значительно похорошела.

В Орле памятник Феликсу Дзержинскому 1 августа вернулся на свое место у здания УФСБ по Орловской области. Фотографию в редакцию «ОрелГрада» прислал читатель.

На ней видно, что памятник подвергся обновлению: его обработали и покрасили заново, причем так, что Дзержинский буквально сияет. Таким образом, реставраторы сдержали слово завершить работы до Дня города.

Памятник Феликсу Дзержинскому увезли с постамента 19 июня без каких-либо объяснений. В следующий раз он был замечен только через месяц в одной из мастерских Орла.

Памятник русскому революционеру и основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) Феликсу Дзержинскому был открыт в Орле 11 сентября 1987 года. Скульптором стал Михаил Баянович Смирнов. Памятник выполнен из бронзы, постамент — из розового гранита.

В 1913-1914 гг. Феликс Дзержинский отбывал наказание в Орловском каторжном централе.