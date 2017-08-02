В Орле на две недели отключат горячую воду

Наступает период повторных гидравлических испытаний.

С 7 по 18 июля жители Орла, которые получают тепло от Орловской ТЭЦ, останутся без горячей воды, сообщили в «Орловской генерации». Будут проводиться повторные гидравлические испытания теплосетей.

Без воды останутся жители Северного, Железнодорожного, Советского и частично Заводского (от Красного моста до ул. Черкасской) районов.

— Повторные гидравлические испытания – завершающий этап подготовки теплосетевого комплекса к отопительному сезону. Они проводятся для проверки проведенных ремонтов и реконструкций, — пояснил и.о. управляющего директора филиала ПАО «Квадра» — «Орловская генерация» Сергей Бобкин.

Энергетики просят жителей не подходить к траншеям, открытым тепловым камерам, обходить участки с предупреждающими знаками и не оставлять автомобили около тепломагистралей.