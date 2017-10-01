Орловский суд «простил» украинцев из-за войны

Суд в Орле отказался выдворять граждан Украины на Родину.

Как сообщили в суде Железнодорожного района Орла, рассмотрены два административных дела в отношении граждан Украины. Они прибыли в нашу страну, бежав от военных действий на востоке сопредельного государства. Один из них ранее проживал в Донецкой области, другой – в Луганской. Они нарушили режим пребывания в России.

Дела на них завели за отсутствие документов, подтверждающих право на проживание в Российской Федерации. Срок истек, но они не покинули нашу страну. В этом случае суд вправе вынести решение о принудительном выдворении иностранцев на Родину. Однако в данном случае это не произошло.

«В связи с событиями, происходящими в Украине, правительство Российской Федерации принимает определенные меры, направленные на предоставление временного убежища на территории РФ гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на территории Украины», — пояснили в суде.

Оба «иностранца» вину признали и заявили, по политическим мотивам не желают принимать участие в вооруженном конфликте. Выдворение на территорию Украины ставит под угрозу их жизнь. Суд принял это во внимание и назначил им наказание в виде небольшого штрафа без выдворения за пределы России.