Названы три преемника Потомского

Пока отставка губернатора ограничивается лишь разговорами о ней.

«Новая газета» 2 октября опубликовала имена возможных сменщиков губернатора Орловской области Вадима Потомского на его посту. Об этом, напомним, в понедельник сообщил «Коммерсант».

В числе тех, кто может занять пост главы Орловщины, называются депутат Госдумы от КПРФ Юрий Афонин, начальник оперативного управления МВД России Анатолий Якунин и директор орловского филиала РАНХиГС Павел Меркулов. Кто из них имеет большие шансы, не уточняется.

Юрию Афонину 40 лет, он уроженец Тульской области. С 2007 года неизменно избирается в Государственную думу. Сейчас трудится первым заместителем председателя комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Является первым секретарем Тульского обкома КПРФ. Член президиума ЦК компартии, секретарь ЦК по организационно-партийной и кадровой работе.

Анатолию Якунину 53 года. Генерал-лейтенант полиции родился в Должанском районе Орловской области. Службу начал с поста участкового инспектора и «дорос» сначала до главы Должанского РОВД, а в 2002 году возглавил УБОП областной милиции. В 2005 году стал первым заместителем Владимира Колокольцева, тогда бывшего главным орловским правоохранителем. Он и «забрал» Анатолия Якунина вместе с собой на повышение. Московским главком Якунин руководил с июня 2012 года. С 23 сентября 2016 года работает начальником Оперативного управления МВД РФ.

53-летний Павел Меркулов родился в Орле. В разные годы работал заместителем губернатора Орловской области, являлся членом Совфеда РФ от Орловской области. С марта 2007 года был депутатом областного совета. Мандат сложил после выборов 2016 года, после чего сосредоточился на работе в Орловском филиале РАНХиГС, который возглавил в 2014 году. Считается приближенным к бывшему губернатору Орловской области Егору Строеву — именно когда последний был главой региона, Меркулов занимал высокие посты в обладминистрации.