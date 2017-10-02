Потомский «подружил» Орёл со своим родным городом

02.10.2017 Новости, Политика

Подписано соглашение о сотрудничестве.

Губернатор Орловской области Вадим Потомский 2 октября в Туркменистане подписал соглашение об установлении побратимских соглашений между Орлом и туркменским городом Мары. Напомним, что орловский глава является уроженцем этого города. 

Сегодня Вадим Потомский находится в Туркменистане в составе российской делегации. Центральным событием дня стали переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и главой Туркменистана Гурбанбулы Бердымухамедовым. В присутствии глав государств было подписано 14 документов. Сами руководители стран также подписали общее соглашение о сотрудничестве. 

Напомним, Вадим Потомский получил приглашение посетить Туркменистан в феврале 2017 года от главы МИДа страны Рашида Мерезова. Между Орловщиной и Туркменистаном уже налажены социально-экономические отношения.


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