Потомский «подружил» Орёл со своим родным городом

Подписано соглашение о сотрудничестве.

Губернатор Орловской области Вадим Потомский 2 октября в Туркменистане подписал соглашение об установлении побратимских соглашений между Орлом и туркменским городом Мары. Напомним, что орловский глава является уроженцем этого города.

Сегодня Вадим Потомский находится в Туркменистане в составе российской делегации. Центральным событием дня стали переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и главой Туркменистана Гурбанбулы Бердымухамедовым. В присутствии глав государств было подписано 14 документов. Сами руководители стран также подписали общее соглашение о сотрудничестве.

Напомним, Вадим Потомский получил приглашение посетить Туркменистан в феврале 2017 года от главы МИДа страны Рашида Мерезова. Между Орловщиной и Туркменистаном уже налажены социально-экономические отношения.