Под Орлом задержали запасливого наркомана

Он вырастил больше 10 кг «опиумной» марихуаны и конопли.

Сотрудники УМВД по Орловской области задержали 30-летнего жителя Кразнозоренского района. В рамках розыска во дворе у орловца оперативники нашли большое количество кустов высушенной конопли и марихуаны. На чердаке обнаружили тайник с наркотиками, расфасованными в пакеты и коробку, а под машиной — свежесорванные кусты конопли.

По данным регионального ведомства, всего изъять удалось свыше 10 кг запрещенных веществ.

— Кроме этого, на территории подворья злоумышленника полицейские обнаружили очаг дикорастущего растения конопля в количестве 91 куста. Растения были изъяты и направлены на исследование, — пишет пресс-служба УМВД.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Незаконные хранение наркотических средств, совершенное в крупном размере». Запасливого орловца посадили под домашний арест. Ведется следствие.