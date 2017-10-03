СК расследует загадочную гибель 36-летнего орловца

03.10.2017 Новости, Происшествия

Впрочем, основная версия уже есть.

2 октября в своей квартире в Заводском районе был найден мертвым 36-летний мужчина, сообщили в СУ СК по Орловской области. Следователи начали доследственную проверку.

Предварительно установлено, что мужчина находился в квартире один. Дверь была заперта изнутри, порядок вещей не нарушен, следов посторонних не обнаружено. В качестве основной версии выдвигается отравление угарным газом.

— По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в СК.


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