УФАС аннулировало проведенные в Орле «рекламные» торги

В действиях департамента госимущества нашли нарушения.

Антимонопольная служба Орловской области признала обоснованной жалобу компании «Алые паруса», поданную на региональный департамент госимущества и земельных отношений. Ранее ведомство объявило конкурс на право эксплуатации рекламных конструкций в Орле. Напомним, что прежде этим занимались власти города. Однако в результате перераспределения полномочий функции были переданы областной администрации.

Первый блин вышел комом. Как установила комиссия УФАС, в состав конкурса было включено 40 лотов, в которые объединили 206 рекламных конструкций. При этом два лота содержали в себе сразу по 54 конструкции щитовой наружной рекламы. Еще три лота содержали 17, 22 и 23 наименования билбордов, в остальные были включены по одной конструкции.

Бизнес-сообщество посчитало, что при таких условиях ограничивается конкуренция. Всего на участие было подано 54 заявки от 15 компаний по 20 лотам. То есть половина лотов оказалась невостребованной. Представители департамента при разбирательстве пояснили, что лоты формировались исходя из уровня рентабельности. В них объединили рентабельные и нерентабельные рекламные конструкции, расположенные в разных районах Орла. Видимо, это и сделало половину лотов непривлекательными для бизнеса.

Впрочем, достоверного экономического обоснования антимонопольщики так и не увидели. По их мнению, чиновники не смогли объяснить, почему 170 рекламных конструкций были объединены всего в пять лотов. Кроме того, критике был подвергнут и механизм оценки участников конкурса. Четкой градации не было, а оценка заявок членами комиссия должна была производиться «исходя из своего внутреннего убеждения».

По итогам рассмотрения жалобы УФАС выдало департаменту госимущества и земельных отношений предписание «о совершении действий, направленных на устранение нарушения порядка проведения конкурса путем его аннулирования». Отметим, что предписание комиссии антимонопольного органа можно оспорить в судебном порядке.