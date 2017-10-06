Орловская область — разменная монета коммунистов. И вот почему

5 октября президент РФ Владимир Путин освободил от занимаемой должности губернатора Орловской области Вадима Потомского и назначил исполнять его обязанности главу фракции КПРФ в Московской городской думе 38-летнего Андрея Клычкова. В столице он считался одним из самых перспективных коммунистов. Умеренная публичность, аргументированная позиция по московским проблемам, высокая партийная должность — Клычков считался основным соперником Сергея Собянина на выборах мэра Москвы 2018 года и уже постепенно начинал свою избирательную кампанию. И вдруг — резкая смена курса и назначение в Орловскую область.

Разнообразные источники сообщают, что когда решался вопрос о возможной отставке Вадима Потомского, в дело вмешался главный коммунист страны Геннадий Зюганов. Главе КПРФ хотелось сохранить Орловскую область за губернатором-однопартийцем, и он активно лоббировал назначение на должность врио соратника по красным цветам. Власть пошла навстречу Зюганову и предложила партии самой выбрать кандидатуру. Ранее в качестве возможного главы Орловщины звучала персона депутата ГД Юрия Афонина, но в итоге стороны пришли именно к 38-летнему Андрею Клычкову. Сложно сказать, хотели ли этого в КПРФ.

Эксперты, близкие к, скажем так, «всероссийскому политическому процессу», расходятся в ответе на вопрос, плохо это для КПРФ или хорошо. Чаще звучит все-таки первая версия — Андрей Клычков действительно набирал вес в Москве, его «готовили» для выборов, а за оставшийся год компартии будет сложно довести до электората нового кандидата. Не исключено, что на выборы пойдет кто-то из более опытных коллег нынешнего врио губернатора Орловской области. Так, например, считает телеграм-канал «Методичка».

— Назначение московского младокоммуниста Клычкова на должность губернатора Орловской области — не очень хорошая новость для мэрии Москвы. В случае выдвижения Собянина на новый срок в следующем году Клычков, скорее всего, сыграл бы роль очень удобного для мэрии спарринг-партнера. Это не главный московский коммунист Рашкин, который по сравнению с Клычковым настоящий тяжеловес, — пишет «Методичка».

Если придерживаться этой версии, то следует, что назначение Андрея Клычкова в Орел — победа скорее оппозиции, а не власти. Обратной точки зрения, впрочем, придерживается политобозреватель «Коммерсанта» Дмитрий Дризе, утверждающий, что Сергей Собянин выиграет от «ссылки» Клычкова в регион.

— Что же касается московских выборов, то с неясной перспективой Навального у Собянина все меньше перспективных конкурентов — удачный политический ход, — указывает Дризе.

Телеграм-канал «НЕЗЫГАРЬ» считает, что назначение Клычкова в Орел было договоренностью Собянина и Зюганова — первый действительно расчищал пространство перед выборами-2018, а вот Зюганов беспокоился скорее о личных интересах.

— Зюганов [имеет свой интерес]- успокаивает пространство вокруг себя и получает для пиара исторически красный регион — строевский, — пишет канал.

Так при чем тут Орловская область?

А ни при чем. Стоило ли лидеру КПРФ так беспокоиться за Орловскую область, где, в общем, былые позиции уже бесследно утеряны, и насаждать ей губернатора-коммуниста ради самоотвода от столичных выборов? Позволим себе повторить строчку из прошлого материала «ОрелГрада»: «Все-таки приятно, когда на малой родине тебя встречает свой человек, а не единоросс или представитель другой политической силы». Безусловно. Но, судя по тому, что происходило в последний год в Орловском обкоме КПРФ, первое увиденное лицо — это единственное, что волнует Геннадия Зюганова.

Существует и еще одна версия причины назначения Андрея Клычкова в Орловскую область. Сообщалось, что его место главы фракции КПРФ в Мосгордуме может возглавить внук Геннадия Зюганова Леонид. Пазл прекрасно складывался: сохраняется губернатор-коммунист, который не выиграл бы выборы мэра Москвы, а родственник получает карьерный рост. Не хватает одной детали: сам Леонид Зюганов, видимо, не очень рад такому развитию событий.

— Не секрет, что у нас в партии большинство решений принимается коллегиально… Здесь форсировать никто ничего не будет. Здесь надо взвешено подойти. Если поставят перед фактом, мне придётся быть готовым, — цитирует внука Зюганова «Говорит Москва».

Как бы то ни было, вывод можно сделать один. Орловская область окончательно превратилась из боеспособной единицы в инструмент для решения своих политических целей на самом верху. Что там говорили про укрупнение регионов?

Руслан Марченко