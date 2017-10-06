Потомский оценил своего преемника

Бывший губернатор Орловской области прокомментировал назначение Андрея Клычкова.

Заместитель полпреда президента в ЦФО Вадим Потомский, до 5 октября бывший губернатором Орловской области, прокомментировал «Коммерсанту» кандидатуру Андрея Клычкова, которого президент Владимир Путин назначил врио главы региона. По словам Потомского, назначение 38-летнего коммуниста стало для него неожданностью.

— Я хочу, чтобы у него получилось сохранить ту стабильность, которая есть на Орловщине, социально-экономического положения, при всей сложности бюджетных процессов и так далее. Главное, чтобы очень спокойно, без каких-либо ситуаций тяжелых прошел отопительный сезон; главное, чтобы у него было понимание со всеми политическими партиями, представленными в областном совете народных депутатов, парламентскими партиями. Хочу, чтобы у него получилось работать на федеральном уровне, и он получал ту же поддержку, как получал ее я. Могу сказать, что несколько неожиданная кандидатура, но [Клычков] парень толковый, молодой, с очень хорошей депутатской практикой, с хорошим образованием. Поэтому я убежден, что он с поставленными задачами справится. В конце концов, будет спрашивать совета — всегда пожалуйста, чем смогу, помогу, — прокомментировал Потомский.

Напомним, вчера же экс-губернатор получил новую должность — заместителя полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе.