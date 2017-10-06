В Орле из-за капремонта трехэтажку залило дождями

Сегодня руководители города предложили жителям и фонду капремонта судиться с подрядчиком.

В ходе объезда Орла 6 октября глава администрации Александр Муромский и мэр Василий Новиков в сопровождении замдиректора фонда капремонта Валерия Курмана посетили дом №29 по улице Пушкина. В трехэтажке до сих пор нет отопления — работы продолжаются.

Ко всем бедам жильцов добавилась еще одна — еще неделю назад рабочие подмосковного субподрядчика разобрали крышу и до сих пор доделывают ее. Сейчас вместо кровли натянута мешковина, которая протекает и затапливает чердак.

— Это форменное безобразие, — заключил Александр Муромский.

— Я бы сказал — хамство. Вы так дом до аварийного состояния доведете. А жители потом к нам пойдут, — отметил Василий Новиков. Мэр также пообещал, что поможет жителям обратиться в суд и взыскать с компании деньги.

Представитель подрядчика заявил, что отопление жителям дадут не раньше 11 октября, а по крыше работы продлятся еще дольше.