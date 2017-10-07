Орловчанка «обчистила» ювелирные тайники подруг

Жительница Ливен обворовала своих знакомых.

Ливенский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении местной жительницы, злоупотребившей доверием подруг. Она совершила два преступления по схожему сценарию. Женщина приходила в гости к подругам и тайком от них воровала ювелирные изделия.

Так, в первом случае она нашла в тумбочке у подруги подарочную коробку, в которой хранились украшения. В результате гостья унесла с собой несколько золотых и серебряных колец, серьги, браслеты и цепочки общей стоимостью более 83 тысяч рублей.

В другом случае «обчистила» сразу два тайника. Один обнаружила в шкафу. Подруга хранила ценности в чайнике из столового сервиза. Второй тайник нашелся в спальне – это была традиционная красивая коробка. На сей раз гостья утащила ценности на 40 тысяч рублей. В суде она признала вину. Ее наказали обязательными работами сроком на 470 часов