Орловских аграриев призвали отказаться от теневых схем

Бизнесу региона предложили присоединиться к проекту «обеления».

Предложение было озвучено на совещании, которое прошло в управлении ФНС России по Орловской области. Как сообщили в пресс-службе ведомства, на нем были рассмотрены принципы торговли зерном в условиях, предусмотренных Хартией в сфере оборота сельскохозяйственной продукции.

— Участников проинформировали о действующем на территории всей страны проекте по «обелению» зернового и маслоэкстракционного рынков, о необходимости перестройки договорных отношений в соответствии с принципами Хартии, — пояснили в УФНС.

Путем реализации этой программы станет отказ бизнеса, в том числе и в Орловской области, от схем незаконной налоговой оптимизации, подчеркнули в налоговой службе.

Кроме того, предполагается присоединение всех налогоплательщиков сельскохозяйственной отрасли к Хартии и переход на рекомендуемые ФНС формы договорных отношений, регламентированными правилами «клуба подписантов».

Отметим, что на совещании присутствовали представители 27 орловских сельхозпредприятия, перерабатывающих заводов и компаний-экспортеров.