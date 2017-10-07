В Орле представили врио губернатора Андрея Клычкова

7 октября в администрации Орловской области был представлен врио губернатора Андрей Клычков, назначенный на этот пост 5 октября указом президента Владимира Путина.

Полномочный представитель главы государства Александр Беглов выразил уверенность, что орловцы помогут Клычкову в работе. Он назвал нового врио талантливым человеком и пожелал ему удачи.

В ответном слове Андрей Клычков поблагодарил президента за оказанное ему доверие, которое он пообещал оправдать. Врио губернатора очертил первоочередные задачи: реализация майских указов, создание благоприятного инвестиционного климата, новых рабочих мест, решать вопросы в социальной сфере.

— Решение этих задач невозможно без конструктивного взаимодействия. Постараюсь опираться на местные управленческие кадры и опыт, — подчеркнул Клычков. — Нужно отбросить любые идеологические противоречия.

Клычков поблагодарил экс-губернатора Вадима Потомского за достигнутые успехи и заложенную солидную основу. Врио главы региона пожелал предшественнику успехов в новой работе.

В свою очередь, Вадим Потомский, назначенный заместителем полпреда президента в ЦФО, поблагодарил депутатов, силовиков, глав районов, жителей Орловской области за поддержку, доверие и за критику. Отдельных слов благодарности удостоились учителя, медработники.