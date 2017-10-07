В Орловской области поймали 500 земельных нарушителей

Управление Росреестра подвело промежуточные итоги своей работы.

Как сообщили в пресс-службе управления Росреестра по Орловской области, промежуточные результаты были обсуждены на заседании коллегии ведомства. В частности, в повестку дня был включен вопрос о государственном земельном надзоре.

Согласно приведенным данным. За 9 месяцев текущего года должностными лицами Росреестра к административной ответственности было привлечено 518 нарушителей. Общая сумма наложенных на них штрафов превысила 1,4 миллиона рублей.

— Основными нарушениями являются самовольное занятие земли и использование участков не по целевому назначению, — отметили в управлении.

Коллегия приняла план мероприятий, которые «необходимо провести для дальнейшего повышения эффективности оказания государственных услуг Росреестра жителям Орловской области».