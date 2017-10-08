В Орле прошла акция сторонников Навального

Обошлось без задержаний.

7 октября орловские активисты присоединились к всероссийской акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Сторонники политика собрались в сквере Ермолова. Власти не разрешили проводить массовое мероприятие, так что участники по очереди вставали в одиночные пикеты. Они призывали допустить Алексея Навального к выборам президента 2018 года.

В сквер было отправлено большое количество полицейских, но они только переписывали данные пикетчиков. Также стражи порядка вместе с людьми в штатском снимали происходящее на камеры. Акция прошла мирно.

Отметим, ранее новый врио губернатора Орловской области Андрей Клычков заявил, что не против того, чтобы граждане принимали участия в любых массовых мероприятиях.

Фото: www.facebook.com/veronika.katkova.1