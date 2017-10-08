В Орловской области определили лучшие города и районы

Правительство подвело итоги оценки эффективности работы чиновников.

Региональное правительство представило традиционный отчет об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления. Он формируется ежегодно на основе показателей, достигнутых в различных сферах. Например, при выставлении сводной оценки учитывается количество малого бизнеса, уровень благоустройства территорий, введение жилья в расчете на каждого жителя, эффективность бюджетных расходов, обеспеченность местами в детсадах и другое.

Победители получают из областного бюджета поощрительные гранты. Отметим, что учитываются результаты за последние три года. Для городских округов и муниципальных районов рейтинги составлены отдельно. Так, среди городов победу одержал Мценск. Далее расположились Орел и Ливны.

Как следует из доклада, именно в Мценске зарегистрирован наибольший среднегодовой уровень удовлетворенности местных жителей работой своих властей. Согласно подсчетам, почти 49 процентов амчан одобряют действия мэрии. Кроме того, в Мценске отмечен максимальный рост количества горожан, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, и охват детей услугами дополнительного образования.

В другой группе первое место областное правительство присудило Покровскому району. Было учтено, что там нет просроченной кредиторской бюджетной задолженности, нет очередей в детсады, нет населенных пунктов, не имеющих связи с другими поселками из-за отсутствия автобусных маршрутов. И там же зафиксирован максимальный рост среднесписочной численности работников – за последние три года он вырос почти на 40 процентов.