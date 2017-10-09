Андрей Клычков провел первое совещание

09.10.2017 Новости, Политика

Одной из его главных тем стали пассажирские перевозки.

Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков провел первое аппаратное совещание в ранге главы региона, сообщили в пресс-службе облправительства. Он дал ряд поручений по совершенствованию пассажирских перевозок в Орловской области.

Клычков отметил, что вопрос перевозок должен находиться на постоянном контроле властей. Среди приоритетов работы он назвал «обновление автопарка перевозчиков, контроль за исполнением соответствующих государственных контрактов, подготовку профессиональных водителей, широкое использование возможностей системы спутниковой навигации ГЛОНАСС».

Врио губернатора отметил, что успел рассмотреть ряд жалоб жителей на перевозчиков, и поручил профильным ведомствам подготовить соответствующие ответы.

Справочно

В настоящее время межмуниципальную маршрутную сеть Орловской области составляют 96 маршрутов пригородного сообщения (245 транспортных средств) и 43 маршрута междугородного сообщения (61 транспортное средство). Более 80% автобусов имеют срок эксплуатации менее 5 лет.


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