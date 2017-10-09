В Орле на выезде из «Зареченского» установят светофор

09.10.2017 Новости, Общество

Цена контракта — 721,5 тыс. рублей.

В Орле на пересечении Карачевского шоссе и улицы Емлютина установят светофор со стрелками, сообщили в администрации города. Работы выполнит ООО «Дорзнаксервис» за 721,5 тыс. рублей — фирма стала единственным участником закупки.

— На перекрестке будут установлены основные светофоры и светофоры с дополнительными стрелками — это позволит избежать скопления транспортных средств на данном участке. Кроме этого, регулируемый выезд разгрузит улицы микрорайона «Зареченский», в том числе пересечение ул. Алроса с ул. Мостовая, — сообщили в УКХ Орла.


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