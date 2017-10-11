В «Спецавтобазе» сменился руководитель

На должность назначен Павел Плахов.

Советник главы администрации Орла Павел Плахов назначен руководителем «Спецавтобазы», сообщили в муниципалитете. Распоряжение подписал сити-менеджер Александр Муромский.

Павел Вячеславович Плахов родился в 1977 году. Окончил Орловский строительный колледж по специальности техник-механик и факультет государственного и муниципального управления Орловской региональной академии государственной службы при Президенте РФ.

В послужном списке — работа в различных подразделениях ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия», где с 1996 года по 2013 год прошел путь от старшего водителя до регионального менеджера по транспорту. Занимал руководящие должности в коммерческих организациях. До нынешнего назначения с сентября 2015 года занимал должность советника главы администрации города Орла, курировал сферу городского хозяйства.

Напомним, в начале сентября появились слухи об уходе Владимира Достовалова с поста директора МУП «Спецавтобаза». Сам он их тогда опроверг.

По состоянию на июль 2017 года кредиторская задолженность «Спецавтобазы» достигла 90 миллионов рублей.