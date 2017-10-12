Видео: на Выгонку вернулись «лихие 90-е»

Автосервис испытал атаку рэкетира.

12 октября в YouTube появилась видеозапись под названием «Лихие 90-е возрождаются на Выгонке». Её сюжет действительно напоминает то, что принято считать символом криминальной эпохи.

Ролик состоит из двух частей. Первая, видимо, снята рано утром. К территории автосервиса подъехал внедорожник. Водитель сначала сигналил, а потом вышел из машины и начал ломать металлический забор, сначала толкая его, а затем ударяя ногами. Все это снимал сотрудник (или владелец — из видео неясно — прим. ред.) автосервиса.

Во второй части между сторонами уже состоялся диалог, в ходе которого хозяин внедорожника требовал от сотрудника «половину от того, сколько он зарабатывает». На замечание, что 90-е годы уже закончились, он ответил: «Начались».