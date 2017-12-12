Амчанка пять лет не платила ОГУ за «коммуналку»

И настаивала на том, что она должна жить как студентка.

Орловский областной суд в апелляции рассмотрел спор жительницы Мценска и Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева. Однако его предметом стали не учебные, а бытовые отношения.

Женщина с двумя детьми по договору найма жила в общежитии ОГУ с мая 2012 года. Ни она, ни ее дети не являются работниками или студентами вуза, но амчанка с 2013 года не платила за жилье и коммунальные услуги. Сумма долга достигла 101,7 тысячи рублей. Сама женщина считает, что ее должны рассчитывать по студенческим тарифам.

Мценский райсуд постановил взыскать с квартирантки задолженность в размере 74,2 тысячи рублей — остальное кануло в лету в связи с истечением срока давности. Обжалование не принесло даме успеха.

— Судебная коллегия по гражданским делам Орловского областного суда указала, что доводы апелляционной жалобы о том, что плата за жилое помещение, в котором она проживает, должна рассчитываться исходя из Правил и тарифов, предусмотренных для лиц, обучающихся в образовательных учреждениях и проживающих в студенческих общежитиях, являются несостоятельными и основанными на неверном толковании норм материального права, — пояснили в облсуде. — Пониженные коэффициенты для оплаты коммунальных услуг и освобождение от расходов на содержание и ремонт жилого помещения в студенческом общежитии, предусмотрено для лиц, обучающихся в образовательных учреждениях и проживающих в студенческих общежитиях, к каковым ответчик не относится.

Общая сумма, которую предстоит выплатить женщине, составляет 82 377 рублей — к долгу «присоединились» пени и расходы по оплате госпошлины.