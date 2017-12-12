Начальник УМИЗ Орла заявил, что живет за чертой бедности

Об этом он сказал на заседании суда.

Начальник управления муниципального имущества и землепользования администрации Орла Максим Лобов сообщил, что его семья живет за чертой бедности. На заседании суда, куда он подал жалобу на возбужденное уголовное дело, он попросил не откладывать рассмотрение.

В настоящий момент Максим Лобов отстранен от занимаемой должности и хочет скорее вернуться на работу.

— Ваша честь, я хотел бы попросить не откладывать заседания на долгий срок, так как в настоящее время я отстранен от должности, и моя семья находится за чертой бедности. Тянуть дальше такую ситуацию для меня недопустимо, — цитируют Лобова «Орловские новости».

Согласно декларации о доходах, за 2016 год Максим Лобов заработал 759 813 рублей. Его супруга задекларировала доход в 130 тысяч рублей. У семьи есть несколько земельных участков, а также три дорогих иномарки на двоих — «Toyota LC 200», «Lexus GX-470» и «Mazda 6».

В отношении Максима Лобова было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В УМИЗе проходили обыски. В настоящее время обязанности главы управления исполняет Максим Диордиев.