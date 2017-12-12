 

Орловец заплатит за лечение покалеченного им человека

12.12.2017 Новости, Общество

Решение вынес суд.

Кромской районный суд вынес решение об обязании местного жителя оплатить лечение мужчине, которому он нанес травмы, сообщили в прокуратуре Орловской области.

Ранее его признали виновным в причинении средней тяжести вреда здоровью. На лечение потерпевшего было потрачено 14 тысяч рублей из Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области. Прокурор обратился в суд с требованием возместить средства госбюджету, и суд согласился. Контроль за исполнением остается за прокуратурой.

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