Орловец заплатит за лечение покалеченного им человека

Решение вынес суд.

Кромской районный суд вынес решение об обязании местного жителя оплатить лечение мужчине, которому он нанес травмы, сообщили в прокуратуре Орловской области.

Ранее его признали виновным в причинении средней тяжести вреда здоровью. На лечение потерпевшего было потрачено 14 тысяч рублей из Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области. Прокурор обратился в суд с требованием возместить средства госбюджету, и суд согласился. Контроль за исполнением остается за прокуратурой.