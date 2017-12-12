 

В Орле объявлен срочный поиск пропавшего пенсионера

12.12.2017 Новости, Происшествия

Мужчина ушел из дома сегодня ночью.

Поисковый отряд «Лиза Алерт Орел» объявил о сборе добровольцев на поиски 83-летнего Юрия Строкова, который ушел из дома ночью в неизвестном направлении.

— Форма одежды «мокрый, холодный город, лес», при себе иметь заряженный мобильный телефон, по возможности фонари. Время сбора 18:00, остановка ст. Лужки, — указано в группе «Лизы Алерт».

У пенсионера нет правой руки. На холоде у него краснеет нос и синеют губы. Рост Юрия Строкова — около 170 сантиметров, телосложение худощавое, глаза серо-голубые. Волосы седые, щетина. Был одет в серую дутую куртку с черными рукавами, черную бейсболку и резиновые сапоги.

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