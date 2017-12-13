 

ГИБДД рассказала детали массовой аварии на Герценском мосту

13.12.2017 Новости, Происшествия

Все произошло из-за «Шевроле».

В управлении ГИБДД по Орловской области рассказали обстоятельства массового ДТП, которое случилось днем 13 декабря на Октябрьском (Герценском) мосту. Как установили инспекторы, «Шевроле» протаранило четыре автомобиля.

Водитель ехал со стороны Советского района. С его слов, на мосту у него возникли проблемы с колесом. Иномарка въехала в «Приору», затем в «Ниссан», «Хендэ» и — уже на встречной полосе — в еще одно «Хендэ». По стечению обстоятельств все протараненные машины развернуло так, что они перегородили движение.

Пострадавших в аварии нет. По факту ДТП проводится проверка.

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