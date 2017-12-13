В Орле на Герценском мосту произошла массовая авария

Движение перекрыто.

Днем 13 декабря в Орле на Октябрьском (Герценском) мосту напротив детской поликлиники столкнулись несколько машин. Фото появилось в соцсетях. Как пишет очевидец в паблике «ОрелАвтомобильный», участниками стали минимум 5 автомобилей. Не все из них попали в кадр.

После ударов машины встали перпендикулярно проезжей части, перекрыв движение. На месте с обоих сторон образуется крупная пробка. О пострадавших неизвестно.

Продолжение темы: ГИБДД рассказала детали массовой аварии на Герценском мосту