Клычков издал распоряжение о выборах президента

Врио губернатора велел помочь избирательным комиссиям.

Как следует из документа, распоряжение издано «в целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов президента Российской Федерации». Так, департаменту промышленности врио губернатора Андрей Клычков приказал обеспечить бесперебойную работу системы ГАС «Выборы».

Департаменту внутренней политики велено оказывать содействие избирательным комиссиям в размещении информации в СМИ о ходе подготовки и проведения выборов президента. Департаментам здравоохранения, соцзащиты и образования поручено принять участие в формировании и уточнении списков избирателей.

Областному ЗАГСу предписали своевременно информировать избиркомы о фактах смерти граждан, достигших избирательного возраста. Важные поручения даны и другим ведомствам. Так, всем чиновникам приказано помогать облизбиркому в проведении проверки достоверности содержащихся в подписных листах сведений об избирателях, поставивших свои подписи в поддержку выдвижения кандидатов.