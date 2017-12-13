 

Под Ливнами из пожара спасли человека

13.12.2017 Новости, Происшествия

52-летний мужчина пострадал от огня.

В селе Крутом Ливенского района спасатели вытащили из пожара 52-летнего мужчину, сообщили в ГУ МЧС по Орловской области. Сообщение о возгорании жилого дома поступило в 13:54.

На момент прибытия пожарных кровля горела открытым огнем. Звено газодымозащитной службы вошло в дом и обнаружило хозяина жилища. Его вывели наружу и передали врачам скорой помощи. Открытое горение было ликвидировано спустя 15 минут после сигнала о происшествии. Причины произошедшего устанавливаются.

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