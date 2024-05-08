В Орле прошёл митинг в честь Дня Победы

Мероприятие состоялось в сквере Танкистов.

В нём приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, участники специальной военной операции. Органы власти представляли губернатор Андрей Клычков, спикер облсовета Леонид Музалевский, сенаторы Российской Федерации Вадим Соколов и Василий Иконников. Также на митинге присутствовал митрополит Орловский и Болховский Тихон, руководители общественных объединений, жители и гости Орла.

Как обычно, церемония началась с водружения дубликата Красного Знамени на доме по площади Мира, 5. Затем состоялись официальные выступления.

«Свет вечного огня напоминает потомкам о тех, кто шагнул в бессмертие – отдал жизнь за мирное, счастливое будущее Отчизны. В такие дни эта память ещё крепче объединяет нас, взывает к нашей воле и решимости – не забывать о неисчислимых жертвах народа. Высоко нести Знамя Победы», – высказался губернатор.

В финале церемонии её участники возложили цветы к мемориалу.

ИА «Орелград»