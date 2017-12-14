 

В Орле бизнесмен организовал сеть продаж смертельного алкоголя

14.12.2017 Новости, Происшествия

Он договорился с торговыми павильонами.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении троих жителей Орловской области, подозреваемых в сбыте небезопасного алкоголя, сообщили в ведомстве.

По данным следствия, в 2016 году мужчина предложил двум продавцам павильонов сбывать спиртосодержащую продукцию, опасную для жизни и здоровья. Силовики сумели обнаружить опасные напитки только в марте 2017 года. Они стояли на прилавках двух торговых точек. Экспертиза показала, что алкоголь был изготовлен из непищевого спирта.

— В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, — добавили в СК.

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Орелград. 2017 год

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