В Орловской области пенсионерка погибла от угарного газа

Расследуется уголовное дело.

Следственный комитет по Орловской области возбудил уголовное дело по факту смерти 64-летней жительницы деревни Васильевка Залегощенского района, сообщили в ведомстве. По предварительным данным, пенсионерка скончалась от отравления угарным газом 10 декабря.

— В настоящее время следствие выясняет причины утечки угарного газа. Проводятся необходимые следственные действия: допросы, назначение экспертиз и исследований. Расследование уголовного дела продолжается, — добавили в СК.