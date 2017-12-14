 

В Орловской области пенсионерка погибла от угарного газа

14.12.2017 Новости, Происшествия

Расследуется уголовное дело.

Следственный комитет по Орловской области возбудил уголовное дело по факту смерти 64-летней жительницы деревни Васильевка Залегощенского района, сообщили в ведомстве. По предварительным данным, пенсионерка скончалась от отравления угарным газом 10 декабря.

— В настоящее время следствие выясняет причины утечки угарного газа. Проводятся необходимые следственные действия: допросы, назначение экспертиз и исследований. Расследование уголовного дела продолжается, — добавили в СК.

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