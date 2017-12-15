На вертолете, севшем на площадь Ленина, прилетел инвестор

Полет не был согласован.

На вертолете, который днем 15 декабря приземлился на площади Ленина в Орле, прилетел некий инвестор, утверждают «Орловские новости». Его имя не уточняются. Приземление не было согласовано, и в ближайшее время возможен разбор инцидента с участием УФСБ по Орловской области.

Напомним, по данным «ОрелГрада», вертолет с бортномером R-66 RA-06382 прикреплен к Оренбургу и принадлежит ООО «Ферма «Луговая». Он попадал в авиапроисшествие в 2015 году. Его также заметили 5 ноября этого года в Подмосковье.

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