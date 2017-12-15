 

Вертолет, приземлившийся в центре Орла, приписан к Оренбургу

15.12.2017 Новости, Происшествия

Напомним, днем 15 декабря в Орле на площадь Ленина сел гражданский вертолет «Робинсон» и после 5 минут на земле улетел. Как видно на фотографии, бортномер вертолета — R-66 RA-06382.

Согласно данным из открытых источников, он принадлежит ООО «Ферма «Луговая» из Оренбургской области. В 2015 году он попадал в происшествие — при взлете правый полоз шасси провалился в снег, воздушное судно накренилось, и винты получили повреждения. 5 ноября этого года вертолет заметили в Подмосковье.

Спецслужбы пока не комментируют происходящее.

Продолжение темы: На вертолете, севшем на площадь Ленина, прилетел инвестор

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