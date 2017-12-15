В Орле ребенка, ушедшего из дома, нашли ночью в бильярдной

Сейчас мальчика поместили в реабилитационный центр для несовершеннолетних.

Ночью 15 декабря в бильярдном клубе «Ассамблея» (ТМК «Гринн») был обнаружен мальчик, ушедший из дома после ссоры с родителями. Об этом он сам рассказал волонтерам «Поиска пропавших детей».

Ребенок лежал на диване. Во втором часу ночи к нему подошла волонтер и разговорила. Выяснилось, что мальчик сбежал из дома днем 14 октября примерно в 12:00.

Его передали полиции и после прохождения медосвидетельствования в детской больнице поместили в реабилитационный центр. Почему родители не хватились своего ребенка — большой вопрос.