 

В субботу в Орле ожидаются дождь и шквалистый ветер

15.12.2017 Новости, Общество

Погода будет неблагоприятной.

Как сообщили в ГУ МЧС по Орловской области, 16 декабря на территории региона ожидается дождливая погода, местами туман. Средняя скорость ветра составит 10 метров в секунду, но местами порывы будут достигать 19 м/с. Температура воздуха ночью 0°С…+5°С, днем +4°С…+9°С.

— Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывы линий электропередач, падение деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, — напомнили в МЧС.

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года).

Орелград. 2017 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования