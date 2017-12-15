В субботу в Орле ожидаются дождь и шквалистый ветер

Погода будет неблагоприятной.

Как сообщили в ГУ МЧС по Орловской области, 16 декабря на территории региона ожидается дождливая погода, местами туман. Средняя скорость ветра составит 10 метров в секунду, но местами порывы будут достигать 19 м/с. Температура воздуха ночью 0°С…+5°С, днем +4°С…+9°С.

— Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывы линий электропередач, падение деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, — напомнили в МЧС.